Mahalli İdareler Seçimi, 81 ilde gerçekleşti. Seçimlerde toplamda 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyelikleri için oy kullanıldı. Seçim sürecinde sandık kurulu üyelerinin ücretleri ve görevleri de merak ediliyor. SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

SANDIK GÖREVLİLERİ NE KADAR ÜCRET ALACAK?

31 Mart 2024 Yerel Seçimi'nde görev alan sandık görevlilerinin ücretleri şu şekilde belirlendi:

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL,

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Mahalli İdareler Seçimi'nde sandık görevlisi olarak yer alanların ücretlerinin Nisan ayında banka hesaplarına ödenmesi bekleniyor.