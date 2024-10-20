Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Samsun maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Samsunspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 63. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Samsunspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Samsunspor Fenerbahçe maçı 11'leri:

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor Fenerbahçe maçı, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.