Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Samsun maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Samsun maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Samsun maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Samsunspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 63. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Samsunspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Samsunspor Fenerbahçe maçı 11'leri:

Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Samsun maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Samsun maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor Fenerbahçe maçı, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Fenerbahçe Samsunspor Spor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi hangi illerde var? Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da Yenidoğan Çetesi var mı? Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)? Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE! Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam Mahsun Karaca kaç yaşında, hangi programlara katıldı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 116. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı? Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.