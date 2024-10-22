Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 22 Ekim 2024?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 2024? Şampiyonlar Ligi heyecanı 22 Ekim 2024 Salı bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek. ŞL maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın hakları TRT'de bulunuyor. TRT Şampiyonlar Ligi maçlarını kendi kanallarında ve dijital platformunda yayınlıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte bugün Şampiyonlar Ligi maçlarının programı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii Spor'da canlı yayınlanıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını tabii Spor'dan canlı izleyebilmeniz için tabii premium kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şu şekildedir:

Milan - Club Brugge / TRT Spor

Monaco - Kızılyıldız / tabii Spor

Arsenal - Shakhtar Donetsk / tabii Spor 3

Aston Villa - Bologna / TRT Spor

Girona - Slovan Bratislava / tabii Spor 5

Juventus - Stutgart / tabii Spor 2

PSG - PSV / tabii Spor 1

Real Madrid - Borussia Dortmund / tabii Spor

Sturzm Graz - Sporting Lisbon / tabii Spor 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçları TRT kanallarından ve TRT'nin dijital platformu tabii Spor kanalları üzerinden izlenebilmektedir. Ayda 99 TL'ye Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz ve kaliteli yayın ile izleyebilirsiniz.