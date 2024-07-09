32 takımın yer aldığı grup kuraları 31 Ağustos 2023 tarihinde çekilmiştir. Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecektir. 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacaktır. Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor 2024-25?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024-25?

2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecektir. Bu aşamada 6'sı play-off'tan gelmek üzere 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecektir. Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.

32 takımın yer aldığı grup kuraları 31 Ağustos 2023 tarihinde çekilmiştir.

Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecektir. 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacaktır. Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayıları'na göre 2., 3. ve 4. torbalara ayrılacaktır. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp, aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecektir. Maximum reyting amacıyla A-D grupları farklı tarih, E-H grupları farklı tarih olmak üzere maç fikstürleri hazırlanacaktır.