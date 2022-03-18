Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! 2022 Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final kimler eşleşti?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2022 eşleşmeleri belli oldu mu, sorusunun yanıtı merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final:

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Yarı final:

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)/ Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)/ Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Final Paris'te

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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