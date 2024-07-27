Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız yarı finale yükseldi mi?

Judoda milli sporcu Salih Yıldız, çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi yenerek yarı finale yükseldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

SALİH YILDIZ YARI FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi waza-ari puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.

SALİH YILDIZ KİMDİR?

Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda ülkemizi temsil etmekte olan Türk sporcudur. Salih Yıldız, 22 yaşında milli bir judocudur ve 2012 yılında judoya başlamıştır. Ağrı Dağı eteklerinden çıkıp uluslararası başarılar kazanmayı hedefleyen Yıldız, bugüne kadar 10 kez Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca, Balkan ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra gençler dünya ikinciliği elde etmiştir.