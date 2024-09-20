Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn kim, Gökhan İn'i kim darbetti, tokat atan kim? (DARP VİDEOSU VAR MI?)

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir tartışma sırasında saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı. Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn kimdir?

SAKARYASPOR BAŞKANI GÖKHAN İNİ KİM DARBETTİ?

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Saldırgan:

Dinle beni.

İsim kullanmayacaksın.

Basın açıklaması yok abi artık.

Bitti bu işler.

Birol'un aldığı 150 bin TL'yi de bu hafta sen ödeyeceksin.

Duyuyor musun beni?

Duyuyor musun beni?

Bana bak!

Gökhan İn ise saldırgan şahsa "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdi.

Gökhan İn'i darp eden kişi Sakaryaspor Başkanı'na son olarak "Olamayacak bunlar" dediği anda video kaydının sonlandığı görüldü.

Saldırganın kim olduğu henüz açıklanmadı.

SAKARYASPOR BAŞKANI GÖKHAN İN KİMDİR?

Sakaryaspor kulüp başkanı olarak bilinen Gökhan İn,Sakaryalı iş insanı olarak biliniyor. Sakaryaspor kulüp başkanı olan Gökhan İn, evli ve çocuğu bulunuyor.