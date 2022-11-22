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Şahmeran Netflix'te ne zaman çıkacak? Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler?

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Şahmeran Netflix'te ne zaman çıkacak? Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler?

Netflix Şahmeran dizisi ile uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya yeniden izleyicilerle buluşacak. Peki, Şahmeran Netflix'te ne zaman çıkacak? Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni Türk dizisi Şahmaran, Pınar Bulut tarafından kaleme alındı. Umur Turagay'ın yönetmenlik yapacağı dizinin yapımcıları ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar olarak açıklandı. Peki, Şahmeran Netflix ne zaman çıkacak? Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

Umur Turagay'ın yönettiği ve Pınar Bulut'un kaleme aldığı TIMS & B Productions imzalı Şahmaran, 20 Ocak'ta Netflix'te yayında olacak.

Şahmeran Netflix'te ne zaman çıkacak? Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

Şahmeran Netflix'te ne zaman çıkacak? Şahmaran konusu nedir? Şahmaran oyuncuları kimler?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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