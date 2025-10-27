Sağlık Bakanlığı promosyon yerine faizsiz kredi ne kadar, kaç TL veriyor?

Birçok kurum tarafından uygulanmaya başlayan bu sistem, çalışanlara daha yüksek nakit imkânı sağladığı için büyük ilgi görüyor. Kamu ve özel sektör kuruluşları, maaş anlaşmaları kapsamında bankalarla 200 ila 550 bin TL arasında değişen faizsiz kredi seçenekleri sunarak çalışanlarına ek finansal kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA 550 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Bankalar, promosyon anlaşmalarında çalışanlara sadece nakit ödeme yerine artık faizsiz kredi seçeneği de sunmaya başladı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan son anlaşma kapsamında, personellere iki farklı seçenek tanınıyor. Buna göre çalışanlar isterlerse 90 bin TL nakit promosyon ve 10 bin TL değerinde puan alabiliyor, isterlerse bu promosyon hakkı yerine 12 ila 24 ay vadeli, 200 bin TL'den başlayıp 550 bin TL'ye kadar ulaşan sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredi seçeneğini tercih eden çalışanlar, nakit promosyon ödemesinden feragat ediyor.

KAMU KURUMLARINDA FAİZSİZ KREDİ MODELİ YAYGINLAŞIYOR

Benzer bir uygulama başka kamu kurumlarında da hayata geçirildi. Örneğin bir kurumda çalışanlara 95 bin TL'lik nakit promosyonun yanı sıra, 261 bin TL ile 440 bin TL arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor. 261 bin TL kredi kullanan bir çalışan, 12 ay boyunca aylık 21 bin 750 TL taksit ödemesi yapıyor. 229 bin TL'lik krediyi tercih edenler 10 ayda 29 bin 900 TL taksit öderken, 354 bin TL kredi alanlar 8 ayda 44 bin 250 TL, 440 bin TL kredi tercih edenler ise 6 ayda 73 bin 333 TL taksit ödemesi gerçekleştiriyor.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN PERSONELE ÇİFTE AVANTAJ

Bu uygulamanın örneklerinden biri de Çankaya Belediyesi'nde görüldü. Belediye ile yapılan anlaşma kapsamında her personele 80 bin TL nakit promosyon verilirken, isteyen çalışanlara 12 ay vadeli ve 350 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı da sağlanıyor. Böylece çalışanlar, diledikleri seçeneğe göre hem promosyon hem de kredi avantajından yararlanabiliyor.