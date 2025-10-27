Haberler

Sağlık Bakanlığı promosyon yerine faizsiz kredi ne kadar, kaç TL veriyor?

Sağlık Bakanlığı promosyon yerine faizsiz kredi ne kadar, kaç TL veriyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bankalar, kamu kurumları ve özel sektör şirketleri, maaş ödemelerine karşılık çalışanlara yapılan "promosyon" yükünü hafifletmek için yeni modeller üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, promosyon yerine faizsiz kredi verilmesi öne çıkan alternatiflerden biri haline geldi.

Birçok kurum tarafından uygulanmaya başlayan bu sistem, çalışanlara daha yüksek nakit imkânı sağladığı için büyük ilgi görüyor. Kamu ve özel sektör kuruluşları, maaş anlaşmaları kapsamında bankalarla 200 ila 550 bin TL arasında değişen faizsiz kredi seçenekleri sunarak çalışanlarına ek finansal kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA 550 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Bankalar, promosyon anlaşmalarında çalışanlara sadece nakit ödeme yerine artık faizsiz kredi seçeneği de sunmaya başladı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan son anlaşma kapsamında, personellere iki farklı seçenek tanınıyor. Buna göre çalışanlar isterlerse 90 bin TL nakit promosyon ve 10 bin TL değerinde puan alabiliyor, isterlerse bu promosyon hakkı yerine 12 ila 24 ay vadeli, 200 bin TL'den başlayıp 550 bin TL'ye kadar ulaşan sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredi seçeneğini tercih eden çalışanlar, nakit promosyon ödemesinden feragat ediyor.

KAMU KURUMLARINDA FAİZSİZ KREDİ MODELİ YAYGINLAŞIYOR

Benzer bir uygulama başka kamu kurumlarında da hayata geçirildi. Örneğin bir kurumda çalışanlara 95 bin TL'lik nakit promosyonun yanı sıra, 261 bin TL ile 440 bin TL arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor. 261 bin TL kredi kullanan bir çalışan, 12 ay boyunca aylık 21 bin 750 TL taksit ödemesi yapıyor. 229 bin TL'lik krediyi tercih edenler 10 ayda 29 bin 900 TL taksit öderken, 354 bin TL kredi alanlar 8 ayda 44 bin 250 TL, 440 bin TL kredi tercih edenler ise 6 ayda 73 bin 333 TL taksit ödemesi gerçekleştiriyor.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN PERSONELE ÇİFTE AVANTAJ

Bu uygulamanın örneklerinden biri de Çankaya Belediyesi'nde görüldü. Belediye ile yapılan anlaşma kapsamında her personele 80 bin TL nakit promosyon verilirken, isteyen çalışanlara 12 ay vadeli ve 350 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı da sağlanıyor. Böylece çalışanlar, diledikleri seçeneğe göre hem promosyon hem de kredi avantajından yararlanabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Milyonlarca İstanbullu'nun uykularını kaçıran iddiada mahkemeden karar
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.