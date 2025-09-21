Sadettin Saran şike konusunda ne dedi?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Oylama sonucunda Saran, Koç'u geride bırakarak kulübün yeni başkanı seçildi. Başkanlık değişiminin ardından Saran'ın geçmiş sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

SADETTİN SARAN ŞİKE KONUSUNDA NE DEDİ?

Sadettin Saran, 2012 yılında yaptığı bir konuşmada şike tartışmalarına dair görüşlerini paylaşmıştı. Kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe denildiğinde insanların aklına şike geliyor. Bu algı nasıl ortadan kaldırılabilir?" sorusuna yanıt veren Saran, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunu sadece Fenerbahçe yapmadı. Bu Türk futbolunun kara lekesi maalesef"