Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile berber fiyatlarına isyan eden bir vatandaş, saçsız müşterilerden alınan ücretlerin saçlı müşterilerle aynı olmasını "haksızlık" olarak nitelendirdi. Adı belirtilmeyen vatandaş, hiç tanımadığı bir kuaförde traş olmak için 800 Türk Lirası ödediğini belirterek, bu durumun mantıksız olduğunu savundu.

YAYINLADIĞI VİDEO İLE İSYAN ETTİ

Akşam saatlerinde çektiği videoda konuşan vatandaş, "Erkek kuaförlerinin kellerden bu kadar para almasına gerek yok bence. Saçı olan adamdan da aynı parayı alıyorlar, kel olan adamdan da aynı parayı alıyorlar. Haksızlık bu" ifadelerini kullandı.

"MAKSİMUM 200 LİRALIK SAÇIM VAR"

Ödediği 800 lirayı eleştiren kişi "Sizce benim 800 liralık bir saçım var gibi duruyor mu? Benim maksimum 200 liralık var gibi duruyor" diyerek isyan etti.

Söz konusu kişi ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bugün hiç tanımadığım, bilmediğim bir erkek kuaföründe traş olmak zorunda kaldım. Yaklaşık 800 Türk Lirası para ödedim ben. Yani sizce oradan baktığınızda benim 800 liralık bir saçım var gibi duruyor mu? Varsa ben niye göremiyorum benim 800 liralık saçlarımı? Benim maksimum 200 liralık var gibi duruyor yani ya da 100. O da yani şu yanlarda falan muhtemelen. Kellere yapılan bu haksızlık kaldırılsın arkadaşlar! Lütfen tüm keller, gelin birleşelim kellerimizin ışıltısı altında."