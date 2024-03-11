Saadet Partisi İmamoğlu adayı Veysel Tüzen kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İmamoğlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana İmamoğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Veysel Tüzen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEYSEL TÜZEN KİMDİR?

Veysel Tüzen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İmamoğlu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İMAMOĞLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İmamoğlu adayı belli oldu. Saadet Partisi İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Veysel Tüzen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.