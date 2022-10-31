S Sport canlı izle! 31 Ekim Pazartesi Verona - Roma maçını canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!
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İtalya Serie A maçları bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
İtalya Serie A Verona - Roma maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.
İtalya Serie A maçları 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde yani bugün S Sport ve S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.
İTALYA SERİE A MAÇLARI CANLI İZLE!
Verona - Roma maçı 31 Ekim Pazartesi saat 20:30'da başlayacak.
- 01:00 : UFC Dövüş Gecesi Calvin Kattar - Arnold Allen
- 02:00: New England Patriots - New Yok Jets NFL
- 05:00: Real Sociedad - Real Betis İspanya La Liga
- 07:00: ESPN Belgeseli
- 09:00 :Mobil 1 The Grid
- 09:30: İtalya Serie A
- 11:30: Outdoor Sports
- 12:00: Turkish Airlines EuroLeague
- 14:00: İtalya Serie A
- 16:00: NFL
- 18:30: NBA Özetler
- 19:00: NBA Action
- 19:30: İtalya Serie A Özetler
- 20:30: CANLI Verona - Roma İtalya Serie A 12. Hafta Maçı
- 22:30: Özetler
- 22:45: CANLI Monza - Bologna İtalya Serie A 12. Hafta Maçı
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal