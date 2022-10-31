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S Sport canlı izle! 31 Ekim Pazartesi Verona - Roma maçını canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!

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S Sport canlı izle! 31 Ekim Pazartesi Verona - Roma maçını canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!

İtalya Serie A maçları bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

İtalya Serie A Verona - Roma maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.

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İtalya Serie A maçları 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde yani bugün S Sport ve S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.

İTALYA SERİE A MAÇLARI CANLI İZLE!

Verona - Roma maçı 31 Ekim Pazartesi saat 20:30'da başlayacak.

  • 01:00 : UFC Dövüş Gecesi Calvin Kattar - Arnold Allen
  • 02:00: New England Patriots - New Yok Jets NFL
  • 05:00: Real Sociedad - Real Betis İspanya La Liga
  • 07:00: ESPN Belgeseli
  • 09:00 :Mobil 1 The Grid
  • 09:30: İtalya Serie A
  • 11:30: Outdoor Sports
  • 12:00: Turkish Airlines EuroLeague
  • 14:00: İtalya Serie A
  • 16:00: NFL
  • 18:30: NBA Özetler
  • 19:00: NBA Action
  • 19:30: İtalya Serie A Özetler
  • 20:30: CANLI Verona - Roma İtalya Serie A 12. Hafta Maçı
  • 22:30: Özetler
  • 22:45: CANLI Monza - Bologna İtalya Serie A 12. Hafta Maçı

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12188 MHz.
  • Polarizasyon: Vertical (dikey)
  • DVB-S2-8PSK
  • Symbole rate: 27500 ksym/s
  • FEC:5/6
  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+ 77. Kanal
  • TiviBu 73. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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