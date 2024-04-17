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Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi?

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Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Pelki, Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi?

Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde çalınan hesabını geri almayı başarmıştı. Ancak bugün, YouTube hesabı bir kez daha çalındı. Gelişme sonrası Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi?

RUHİ ÇENET'İN HESABI HACKLENDİ Mİ?

Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. İşte ayrıntılar… Ruhi Çenet YouTube kanalı ikinci defa hacklendi Ruhi Çenet, geçenki hacklenme olayı için yaptığı açıklamada kendisine iş birliği ile ilgili gelen sahte bir mailde yer alan bir dosyayı çalıştırdığını ve kanalının da bu şekilde çalındığını ifade etmişti. Hatta bu konu sosyal medyada bir hayli tartışma konusu olmuştu. Görünen o ki bilgisayar korsanları, Çenet'in peşini bırakmış değil.

Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor. Ayrıca kullanıcıların hediye kazanmak için ekranda yer alan QR kodu taratması isteniyor.YouTube arayüzü değişiyor! Kullanıcılar ikiye bölündüAncak tahmin edebileceğiniz üzere izleyicilere gerçekten de hediye verilmeyecek ve aslında bu canlı yayındaki röportaj anlık değil. Zira daha önce Tucker Carlson tarafından yapılmış bu röportaj, yakın zamanda YouTube'da video şeklinde yayınlandı. Şimdi ise bilgisayar korsanları tarafından gerçek zamanlıymış gibi sunularak izleyen kişileri kandırmaya çalışıyorlar.

Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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