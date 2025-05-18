Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor? SON DAKİKA

Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor? SON DAKİKA
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Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor? Bu soru, futbolseverlerin gündemine bomba gibi düştü. Son dakika haberlerine göre, kariyerine Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo için Beşiktaş iddiası yeniden gündemde. Peki gerçekten Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor?

İngiliz basınından Mirror'da yer alan özel habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'ya geri dönme ihtimali masaya yatırıldı. "Eski Manchester United yıldızının masalsı dönüşü için 5 transfer seçeneği" başlığıyla sunulan analizde, Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor sorusunun karşılığı olarak Beşiktaş'ın adı dikkat çekti. Peki, Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor? SON DAKİKA!

RONALDO BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Mirror gazetesinin haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun 2025 yaz transfer döneminde Avrupa'ya dönüşü sürpriz olmayabilir. Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor sorusunu güçlendiren detay ise, Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş ile adının anılması. İkilinin Manchester United'daki geçmişi, bu transferin duygusal ve sportif bir anlam taşıyabileceğini düşündürüyor.

Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor? SON DAKİKA

BEŞİKTAŞ RONALDO İLE ANLAŞTI MI?

Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor sorusu sosyal medyada da büyük yankı buldu. Beşiktaş taraftarları, dünya yıldızının siyah-beyazlı formayı giymesini umut ederken, kulübe yakın kaynaklar şu an için resmi bir görüşmenin olmadığını belirtiyor.

Öte yandan, Ronaldo Beşiktaş'a mı geliyor tartışmalarında finansal detaylar da önemli rol oynuyor. Al-Nassr'dan yüksek maaş alan Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesi için ciddi bir ekonomik planlama gerekebilir. Bu durum da transferin olasılığını düşüren faktörler arasında.

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