Rocket League çöktü mü? 22 Şubat Cumartesi Rocket League problem mi var?

Oyun ilk olarak Temmuz 2015'te PlayStation 4 ve Windows için piyasaya sürüldü ve daha sonra Xbox One ve Nintendo Switch için bağlantı noktaları piyasaya sürüldü. Haziran 2016'da 505 Games, PlayStation 4 ve Xbox One için fiziksel bir perakende sürümünü dağıtmaya başladı ve 2017'nin sonuna kadar bu görevleri Warner Bros. Interactive Entertainment devraldı. Rocket League çöktü mü? Rocket League problem mi var?

ROCKET LEAGUE ÇÖKTÜ MÜ?

Rocket League, Psyonix tarafından geliştirilen ve yayınlanan, arabalarla oynanan bir futbol video oyunudur. Oyun ilk olarak Temmuz 2015'te PlayStation 4 ve Windows için piyasaya sürüldü ve daha sonra Xbox One ve Nintendo Switch için bağlantı noktaları piyasaya sürüldü. Haziran 2016'da 505 Games, PlayStation 4 ve Xbox One için fiziksel bir perakende sürümünü dağıtmaya başladı ve 2017'nin sonuna kadar bu görevleri Warner Bros. Interactive Entertainment devraldı. macOS ve Linux sürümleri de 2016'da piyasaya sürüldü, ancak çevrimiçi hizmetlerine yönelik destek 2020'de kaldırıldı. Oyun, Eylül 2020'de oynaması ücretsiz hale geldi.

Rocket League ile ilgili çeşitli hata bildirimleri paylaşılıyor.

İşte hata raporu:

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