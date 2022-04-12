Robert Lewandowski kimdir? Robert Lewandowski nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?
- Güncelleme:
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Lewandowski için süpriz teklif geldi! Robert Lewandowski kimdir? Robert Lewandowski nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?
Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, 2014 yılından itibaren Bayern forması giymekte. 34 yaşındaki yıldız oyuncu için süpriz Barcelona gelişmesi. Sene sonu mukavelesi bitecek olan Lewandowski, Katalan ekibine gitmeyi sıcak bakıyor. Robert Lewandowski kimdir? Robert Lewandowski nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?
ROBERT LEWANDOWSKİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?
Robert Lewandowski 21 Ağustos 1988 yılında Varşova'da doğmuştur. 34 yaşındadır.Santrafor mevkisinde oynayan Polonyalı millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giymektedir.
Kulüp Kariyeri
- Delta Warszawa
- Legia II
- Znicz Pruszkow
- Lech Poznan
- Borussia Dortmund
- Bayern Münih
Milli takım kariyeri
Millî takımda ise 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. Toplam 87 maça çıkıp 42 gol attı.
Kulüp başarıları
Znicz Pruszków:
Polonya 2. Ligi - 2007
Lech Poznan:
- Puchar Polski - 2009
- Polonya Süper Kupası - 2009
- Ekstraklasa - 2010
Borussia Dortmund:
Bundesliga - 2011 - 2012
DFB-Pokal - 2012
DFL-Supercup - 2013
Bayern Münih:
Bundesliga - 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
DFB-Pokal - 2016, 2019, 2020
DFL-Supercup - 2016, 2017, 2018
UEFA Şampiyonlar Ligi - 2020
UEFA Süper Kupası - 2020
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - 2020
Kişisel Başarılar:
Polonya 2. Ligi Gol Kralı (1): 2007 (15 gol)
Polonya 1. Ligi Gol Kralı (1): 2008 (21 gol)
Ekstraklasa Gol Kralı (1): 2010 (18 gol)
Bundesliga Gol Kralı (6): 2014 (20 gol), 2016 (30 gol), 2018 (29 gol), 2019 (22 gol), 2020 (34 gol), 2021 (41 gol)
Ekstraklasa Sezonun Golü (1): 2009
Polonya Yılın Futbolcusu (4): 2011, 2012, 2013, 2014
Bundesliga maçında 5 gol attı.[208] (2015-16 sezonu 6. maç)
Bundesliga tarihindeki en hızlı Hat trick Rekoru (3 dakika, 59 saniye)
Bundesliga tarihindeki en hızlı atılan 5 gol Rekoru (8 dakika, 59 saniye)
Bundesliga tarihinde yedek bir oyuncunun attığı en çok gol REKORU.
Avrupa major futbol ligleri tarihindeki en hızlı atılan 5 gol Rekoru.
Bundesliga da 100'ler kulübüne en hızla giren yabancı futbolcu Rekoru. 209 gol
Kariyerinde Resmi maçlarda fazla gol atan 23. futbolcudur. 519 gol