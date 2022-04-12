Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, 2014 yılından itibaren Bayern forması giymekte. 34 yaşındaki yıldız oyuncu için süpriz Barcelona gelişmesi. Sene sonu mukavelesi bitecek olan Lewandowski, Katalan ekibine gitmeyi sıcak bakıyor. Robert Lewandowski kimdir? Robert Lewandowski nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

ROBERT LEWANDOWSKİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?

Robert Lewandowski 21 Ağustos 1988 yılında Varşova'da doğmuştur. 34 yaşındadır.Santrafor mevkisinde oynayan Polonyalı millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giymektedir.

Kulüp Kariyeri

Delta Warszawa

Legia II

Znicz Pruszkow

Lech Poznan

Borussia Dortmund

Bayern Münih

Milli takım kariyeri

Millî takımda ise 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. Toplam 87 maça çıkıp 42 gol attı.



Kulüp başarıları

Znicz Pruszków:

Polonya 2. Ligi - 2007



Lech Poznan:

Puchar Polski - 2009

Polonya Süper Kupası - 2009

Ekstraklasa - 2010

Borussia Dortmund:

Bundesliga - 2011 - 2012



DFB-Pokal - 2012

DFL-Supercup - 2013

Bayern Münih:

Bundesliga - 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021



DFB-Pokal - 2016, 2019, 2020

DFL-Supercup - 2016, 2017, 2018

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2020

UEFA Süper Kupası - 2020

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - 2020

Kişisel Başarılar:

Polonya 2. Ligi Gol Kralı (1): 2007 (15 gol)

Polonya 1. Ligi Gol Kralı (1): 2008 (21 gol)

Ekstraklasa Gol Kralı (1): 2010 (18 gol)

Bundesliga Gol Kralı (6): 2014 (20 gol), 2016 (30 gol), 2018 (29 gol), 2019 (22 gol), 2020 (34 gol), 2021 (41 gol)

Ekstraklasa Sezonun Golü (1): 2009

Polonya Yılın Futbolcusu (4): 2011, 2012, 2013, 2014

Bundesliga maçında 5 gol attı.[208] (2015-16 sezonu 6. maç)

Bundesliga tarihindeki en hızlı Hat trick Rekoru (3 dakika, 59 saniye)

Bundesliga tarihindeki en hızlı atılan 5 gol Rekoru (8 dakika, 59 saniye)

Bundesliga tarihinde yedek bir oyuncunun attığı en çok gol REKORU.

Avrupa major futbol ligleri tarihindeki en hızlı atılan 5 gol Rekoru.

Bundesliga da 100'ler kulübüne en hızla giren yabancı futbolcu Rekoru. 209 gol

Kariyerinde Resmi maçlarda fazla gol atan 23. futbolcudur. 519 gol

Haberler.com - Gündem