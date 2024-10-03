Rigas FS, Riga şehrinde yer almakta olup, Letonya'nın en köklü kulüplerinden biri olmamakla birlikte, hızla gelişen ve bölgesinde rekabetçi bir takım olarak dikkat çekiyor. 2011 yılında kurulan Rigas kulübü hakkındaki detaylar merak ediliyor. Birçok kişi Rigas FC kulübünün hangi ülkenin takımı olduğunu araştırıyor. Peki, Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı?

RIGAS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Rigas Futbola Skola (RFS), Letonya'nın başkenti Riga'nın futbol kulübüdür. 2011 yılında kurulan kulüp, Letonya'nın en üst futbol ligi olan Virsliga'da mücadele etmektedir. Rigas FS, Riga şehrini temsil eden önemli futbol takımlarından biri olup, kısa sürede Letonya futbolunda adını duyurmayı başarmıştır.

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