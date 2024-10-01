RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA organizasyonunda Rigas takımıyla önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu maç, Galatasaray taraftarları ve futbol severler için büyük bir heyecan kaynağı oluyor. Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbol severler, UEFA maçının detaylarını araştırıyor.

RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray,Rigas deplasmanına konuk olacak. Maç 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TSİ saat 19.45'te başlayacak.

RIGAS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK RFS Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virsliga'da oynayan bir futbol kulübüdür.