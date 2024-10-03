Rigas Galatasaray hangi kanalda? RFS Rigas GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Rigas Galatasaray maçı hangi kanalda? Rigas Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Rigas Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Rigas Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Rigas Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

RİGAS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rigas Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Rigas Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel frekans bilgilerini ayarlamanız gerekiyor.

TRT 1 frekans bilgiler:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

RİGAS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rigas Galatasaray maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

RİGAS GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Rigas Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. 11'ler belli olduğunda haberimizde yer alacak. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

RFS Rigas: Ondoa, Balodis, Panic, Lipusce, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Zelenkovs, Marhiev, Silagadze, Ndjiki

Galatasaray: Günay, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi

RİGAS GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rigas Galatasaray maçı, Riga'da, Riga ArenaStadyumu'nda oynanacak.