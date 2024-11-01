Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın sevilen yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın verdiği röportaj çok konuşuldu. Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu veda maçını Porto ve Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. Futbolseverler, Quaresma'nın Beşiktaş'a gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi geliyor? Quaresma Beşiktaş ile ilgili ne söyledi? Detaylar haberimizde...

RICARDO QUARESMA BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık" ifadelerini kullandı.