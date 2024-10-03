RFS açılımı ne? RFS hangi takım?

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında bu hafta Galatasaray, Rigas FS ile karşı karşıya gelecek. Peki, RFS açılımı ne? RFS hangi takım?

RİGAS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rigas Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Rigas Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans ayarlarına göre ayarlamanız gerekmektedir.

RİGAS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rigas Galatasaray maçı saat 19.45'te başlayacak.

RFS AÇILIMI NE?

FK RFS Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virsliga'da oynayan bir futbol kulübüdür.

RFS Rigas'ın piyasa değeri 9.4 Milyon Euro'dur.

Rigas Futbola Skola (RFS), Letonya'nın başkenti Riga'nın futbol kulübüdür. 2011 yılında kurulan kulüp, Letonya'nın en üst futbol ligi olan Virsliga'da mücadele etmektedir. Rigas FS, Riga şehrini temsil eden önemli futbol takımlarından biri olup, kısa sürede Letonya futbolunda adını duyurmayı başarmıştır.