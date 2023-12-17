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Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman?

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Real Madrid - Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman?

17 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Real Madrid - Villarreal maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Real Madrid - Villarreal CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Real Madrid- Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman?

REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga maçı, 17 Aralık Pazar günü oynanacak. Saat 23:00'te başlayacak olan bu mücadele, Madrid'daki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için çeşitli kanal seçenekleri bulunmaktadır. S Sport Plus kanalı, numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. S Sport kanalı ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ARDA GÜLER VİLLARREAL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı. Listede Arda Güler yer almadı. Fenerbahçe'de Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, sezon başından yaşadığı sakatlıklardan yakasını kurtaramaması nedeniyle henüz maça çıkamadı. Son olarak bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'in Villarreal maçında kadrosu olması bekleniyordu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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