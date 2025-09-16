Haberler

Real Madrid Marsilya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Marsilya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Real Madrid Marsilya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Marsilya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Real Madrid Marsilya Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Real Madrid Marsilya kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Real Madrid Marsilya canlı maç anlatımı ve Real Madrid Marsilya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Marsilya maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid Marsilya maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Real Madrid Marsilya maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Marsilya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı.

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Marsilya maçı Madrid'de, Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor.

