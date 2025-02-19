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Real Madrid Manchester City CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

Real Madrid Manchester City CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Lig'inde haftanın en önemli maçlarından Real Madrid Manchester City maçı öncesi Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Real Madrid Manchester City maçına saatler kaldı. Peki, Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçı öncesi Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Lig'in önemli mücadelelerinden Real Madrid Manchester City maçı detayları araştırılıyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde!

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTYMAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Manchester City maçı, 19 Şubat Çarşamba günü oynanıyor.

Real Madrid Manchester City maçı, saat 23:00'te başlayacak.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Manchester City maçı henüz bitmedi.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Manchester City, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Konferans Yayın maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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