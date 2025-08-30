Real Madrid Mallorca CANLI izleme linki var mı? Real Madrid Mallorca maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
La Liga'nın öne çıkan haftalık maçlarından biri olan Real Madrid Mallorca karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde özel bir yer tutuyor. Özellikle "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izlenebilecek mi?" soruları, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Bu akşam oynanacak Real Madrid Mallorca mücadelesi yalnızca sahadaki rekabetiyle değil, yayın detaylarıyla da dikkat çekiyor. Tribünde olamayan futbol tutkunları, karşılaşmayı hangi platformlardan takip edebileceklerini ve canlı yayın seçeneklerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

REAL MADRİD – MALLORCA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak karşılaşmaya Madrid ev sahipliği yapacak. Mücadele, başkentte bulunan ünlü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

REAL MADRİD – MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid'in Mallorca ile oynayacağı La Liga mücadelesi, futbolseverler tarafından S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden numaralı kanallardan ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecek.

REAL MADRİD – MALLORCA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Real Madrid – Mallorca karşılaşması, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 22:30 olarak belirlendi.

REAL MADRİD – MALLORCAMAÇI SKOR DURUMU

Real Madrid – Mallorca arasındaki mücadele henüz başlamadı. Karşılaşma başladıktan sonra anlık skor bilgileri ve maç içindeki önemli gelişmeler takip edilebilecek.

Osman DEMİR
