Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Atletico Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'nın heyecan dolu karşılaşmasında gözler Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte, maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı 4 Mart Salı akşamı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Santigo Bernabeu'da oynanacak olan mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Real Madrid-Atletico Madrid maçı tabii spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID ATLETICO MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid : Courtois, Rüdiger, Mendy, Raul, Valverde, Rodrygo, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Mbappe, Vinicius

Atletico Madrid: Oblak, Lenglet, Le Normand, Molina, Galan, Simeone, de Paul, Barrios Rivas, Lino, Griezmann, Sörloth