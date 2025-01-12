Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'da oynanan El Clasico her zamanki gibi nefesleri kesiyor.Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Real Madrid ile Barcelona bu akşam İspanya Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.00'de başladı. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yönettiği mücadele Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

Real Madrid ve Barcelona, karşı karşıya geleceği İspanya Süper Kupa Final maçı, Jeddah'da, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak.

King Abdullah Sports City Stadyumu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunuyor.