4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Real Madrid - Atletico Madrid maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Real Madrid - Atletico Madrid CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir?

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 23:00'te Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden, S Sport'u Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip edebilirsiniz. Maçın keyfini belirtilen kanallar aracılığıyla canlı olarak çıkarabilirsiniz.