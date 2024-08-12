Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda?

Real Madrid Atalanta maçı hangi kanalda? Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Atalanta maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda?

REAL MADRİD ATALANTAMAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Atalanta maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD ATALANTAMAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Atalanta maçı yarın akşam saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

REAL MADRİD ATALANTAİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Real Madrid Atalanta maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

REAL MADRİD ATALANTAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Atalanta maçı, Varşova'da, PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak.