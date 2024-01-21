21 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Real Madrid - Almeria maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Real Madrid - Almeria CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir?

REAL MADRİD - ALMERİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Almeria arasında oynanacak İspanya La Liga maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 18:15'te başlayacak. Türkiye'den bu heyecanı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus ve S Sport kanallarını kullanabilirler. Maç, Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu zorlu mücadele, futbol tutkunlarını heyecanlandırıyor ve dikkattini çekiyor.