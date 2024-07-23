Rams Başakşehir- La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Rams Başakşehir- La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rams Başakşehir ve La Fiorita takımları arasındaki futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayacağı müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Peki, Rams Başakşehir- La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR- FIORITA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rams Başakşehir- La Fiorita maçı 25 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
BAŞAKŞEHİR- FIORITA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
Rams Başakşehir- La Fiorita maçı saat 20.45'te başlayacak. Mmüsabakada Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.