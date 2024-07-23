Üye Girişi
Haberler

Rams Başakşehir- La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rams Başakşehir- La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rams Başakşehir ve La Fiorita takımları arasındaki futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayacağı müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Peki, Rams Başakşehir- La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR- FIORITA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rams Başakşehir- La Fiorita maçı 25 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Rams Başakşehir- La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR- FIORITA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Rams Başakşehir- La Fiorita maçı saat 20.45'te başlayacak. Mmüsabakada Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Başakşehir Futbol Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

 Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki 'Korku Evi'nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki "Korku Evi"nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

 Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title