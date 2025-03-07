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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin tl mi olacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin tl mi olacak?
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Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, ölüm aylığından yararlananlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanıyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin tl mi olacak?

2025 Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak ve emekliler için bayram ikramiyesi ödemeleri yine gündemin önemli konularından biri haline geldi. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin tl mi olacak?

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 4 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin çalışma Pazartesi günü (10 Mart) görüşülecek.

İkramiyelerin 4 bin lira civarına yükseltilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranındaki artışla 3 bin liraya yükselen bayram ikramiyeleri için bu yıl yapılacak zam tutarı açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını açıklamıştı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce, 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bu ödemeler yalnızca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini değil, aynı zamanda şu kesimleri de kapsıyor:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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