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Rafa Silva kimdir? Rafa Silva ka yaşında, mevkisi ne? Maaşı bonservisin kadar?

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Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini yaptı. Kara Kartal, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile görüşmelere başlandığınıKAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlılardan saat 19.03'te KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Rafa Silva kimdir? Rafa Silva ka yaşında, mevkisi ne?

RAFA SİLVA KİMDİR?

Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva bu akşam 20:30'da İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Portekiz'den O'Jogo'da Beşiktaş - Rafa Silva için yer alan haberde anlaşma şartlarına da yer verildi. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu öne sürüldü.

YÜCEL, KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile görüşmeleri Hüseyin Yücel'in yürüttüğü hatırlatıldı ve Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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