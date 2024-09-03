Rade Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar?

Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Rade Krunic gitti mi, hangi takıma transfer oldu? Kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı. Rade Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar merak ediliyordu. İşte, Rade Krunic kaça gitti, bonservisi haberimizde!

KRUNİC NEREYE GİTTİ?

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen ve teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Rade Krunic, bonservisiyle birlikte sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Boşnak orta saha, bonservisiyle birlikte Sırbistan'ın köklü takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu.

KRUNİC İÇİN TRANSFER ÜCRETİ ALINDI MI?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Krunic bonservisi elinde transfer oldu. Fenerbahçe bonservis bedeli almadı.

KRUNİC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Rade Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, zorunlu opsiyon nedeniyle bu sezon başında 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini 3.5 milyon euro karşılığında almıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Krunic, yalnızca 1 asist yaptı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferiyle birlikte Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc (Toulouse'ye kiralandı) benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." şeklinde konuşmuştu.