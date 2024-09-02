Son olarak Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Peki, Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

RABİOT KİMDİR?

Doğum: 3 Nisan 1995 (29 yaşında), Saint-Maurice

Adrien Rabiot (d. 3 Nisan 1995), Fransız millî futbolcudur. Serie A kulüplerinden Juventus forması giymektedir.[1][2] Saint-Maurice, Val-de-Marne doğumlu oyuncu orta sahada görev yapmaktadır.