Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Transferde hareketli saatler geçiren ve Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'ın, Adrien Rabiot'la da ilgilendiği ileri sürüldü. Peki, Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Son olarak Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Peki, Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
RABİOT KİMDİR?
Doğum: 3 Nisan 1995 (29 yaşında), Saint-Maurice
Adrien Rabiot (d. 3 Nisan 1995), Fransız millî futbolcudur. Serie A kulüplerinden Juventus forması giymektedir.[1][2] Saint-Maurice, Val-de-Marne doğumlu oyuncu orta sahada görev yapmaktadır.