Üye Girişi
Haberler

Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transferde hareketli saatler geçiren ve Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'ın, Adrien Rabiot'la da ilgilendiği ileri sürüldü. Peki, Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Son olarak Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Peki, Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

RABİOT KİMDİR?

Doğum: 3 Nisan 1995 (29 yaşında), Saint-Maurice

Adrien Rabiot (d. 3 Nisan 1995), Fransız millî futbolcudur. Serie A kulüplerinden Juventus forması giymektedir.[1][2] Saint-Maurice, Val-de-Marne doğumlu oyuncu orta sahada görev yapmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Victor Osimhen Galatasaray Galatasaray Soğuk Haber Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek? Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amedspor Kocaelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi?
title