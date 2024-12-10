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QNB Finansbank çöktü mü? QNB Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 10 Aralık Salı!

QNB Finansbank çöktü mü? QNB Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 10 Aralık Salı!
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QNB Finansbank internet bankacılığı çöktü mü, neden hata veriyor merak ediliyor. QNB Finansbank kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB Finansbank internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı.

QNB Finansbank internet bankacılığı çöktü mü? QNB Finansbank kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB Finansbank internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı. İşte detaylar...

QNB FİNANSBANK İNTERNET BANKACILIĞI SORUN MU VAR?

QNB Finansbank'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

İşte hata raporu:

QNB Finansbank çöktü mü? QNB Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 10 Aralık Salı!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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