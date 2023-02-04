PSG - Toulouse maç özeti yayınlandı mı, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat 2023 PSG - Toulouse maçının gollerini izle!
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PSG - Toulouse maçının sona ermesiyle birlikte maçın özetini izlemek isteyenler, PSG - Toulouse maç özeti yayınlandı mı, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat 2023 PSG - Toulouse maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG - Toulouse maçı kaç kaç bitti? PSG - Toulouse maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
PSG - Toulouse maçı bitti mi, kaç kaç bitti? PSG - Toulouse gollerini kim attı? PSG - Toulouse maç özeti yayınlandı mı? merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
PSG - Toulouse maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
PSG - Toulouse maçı bein Sports 4 ekranlarında yayınlanıyor.
PSG - Toulouse maçı 2-1 PSG'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
PSG'nin golleri :
- 38. dakika : Achraf Hakimi
- 58. dakika : Lionel Messi
Toulouse'nin golleri:
- 20. dakika : Branco van den Boomen
PSG - TOULOUSE MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?
Maç özetini bein Sports resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bein Sports'un resmi Youtube kanalından da maçı seyredebilirsiniz.