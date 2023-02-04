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PSG - Toulouse maç özeti yayınlandı mı, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat 2023 PSG - Toulouse maçının gollerini izle!

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PSG - Toulouse maç özeti yayınlandı mı, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat 2023 PSG - Toulouse maçının gollerini izle!

PSG - Toulouse maçının sona ermesiyle birlikte maçın özetini izlemek isteyenler, PSG - Toulouse maç özeti yayınlandı mı, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat 2023 PSG - Toulouse maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG - Toulouse maçı kaç kaç bitti? PSG - Toulouse maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...

PSG - Toulouse maçı bitti mi, kaç kaç bitti? PSG - Toulouse gollerini kim attı? PSG - Toulouse maç özeti yayınlandı mı? merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

PSG - Toulouse maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

PSG - Toulouse maçı bein Sports 4 ekranlarında yayınlanıyor.

PSG - Toulouse maçı 2-1 PSG'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

PSG'nin golleri :

  • 38. dakika : Achraf Hakimi
  • 58. dakika : Lionel Messi

Toulouse'nin golleri:

  • 20. dakika : Branco van den Boomen

PSG - TOULOUSE MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?

Maç özetini bein Sports resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bein Sports'un resmi Youtube kanalından da maçı seyredebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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