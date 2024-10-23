PSG PSV kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) PSG PSV özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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PSG PSV MAÇI KAÇ KAÇ?

PSG PSV maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PSG PSV ÖZET

PSG PSV maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan PSG PSV maç özeti linki üzerinden PSG PSV özetine ulaşabilirsiniz.

PSG PSV ÖZET VİDEOSU



PSG PSV MAÇI NE ZAMANDI?

PSG PSV maçı 22 Ekim 2024 günü oynandı.

PSG PSV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG PSV maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.