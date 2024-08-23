PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Psg Montpelliermaçı hangi kanalda? PSG Montpelliermaçına saatler kaldı. Maç öncesi PSG Montpelliermaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSG Montpelliermaçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Montpelliermaçı yayın bilgisi haberimizde!

PSG MONTPELLİERMAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Montpellier arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

PSG MONTPELLİER MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG-Montpellier Maçı, 23 Ağustos Cuma günü oynanacak. PSG-Montpellier Maçı, saat 21:45 başlayacak.

PSG MONTPELLİER MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

PSG Montpelliermaçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

PSG MONTPELLİERMAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Montpelliermaçı, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.