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Portekiz-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz-Slovenya maçı şifresiz mi?

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UEFA Euro 2024 maçı hedefine ulaşmak isteyen Portekiz-Slovenya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz-Slovenya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Portekiz-Slovenya maçı ne zaman?

Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Portekiz- Slovenya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz- Slovenya maçı şifresiz mi? Portekiz- Slovenya maçı hakemi kim? Portekiz- Slovenya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Portekiz- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz- Slovenya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

01-07-2024 PORTEKİZ VS SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Portekiz ile Slovenya arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

PORTEKİZ-SLOVENYA MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PORTEKİZ-SLOVENYA MAÇI HANGİ GÜN?

Portekiz-Slovenya Maçı, 01 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.

PORTEKİZ-SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz-Slovenya Maçı, saat 22:00 başlayacak.

PORTEKİZ-SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz ve Slovenya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Son 16 maçı, Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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