Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Portekiz Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Portekiz Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Portekiz Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Portekiz Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Portekiz Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever Portekiz Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan Portekiz Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, Portekiz Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Portekiz Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Portekiz Dünya Kupası kadrosu!

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Portekiz'in kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 Portekiz Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler : Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio

Savunma : Diogo Dalot, Joao Cancelo, Antonio Silva, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, RAphael Guerreiro

Orta saha : Joo Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, William Carvalho.

Hücum : Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Joao Felix, Gonçalo RAmos, Rivardo Horta.