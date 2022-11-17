Portekiz Dünya Kupası kadrosu 2022! Portekiz dünya kupası kadrosunda kimler var? Portekiz milli takımı aday kadrosu!

Portekiz Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Portekiz geliyor. Portekiz aday kadrosu isimleri! Portekiz milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Portekiz dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Portekiz 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

Portekiz Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Portekiz geliyor. Portekiz aday kadrosu isimleri! Portekiz milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Portekiz dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Portekiz 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI KADROSU 2022

Portekiz 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

PORTEKİZ MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Portekiz millî futbol takımı, Portekiz'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Portekiz 1966 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. olmuş, 2004 yılında kendi düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ikinci olmuştur. Son olarak da Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur.