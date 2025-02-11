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Polonya Merkez Bankası Bitcoin hamlesiyle herkesi şaşırttı

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Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, Bitcoin'in banka rezervlerinde yer almayacağını belirtti. Altınla yapılan karşılaştırmalarda güvenlik ve istikrar vurgusu yapan Glapinski'nin bu tutumu, Çekya Merkez Bankası'nın aksine bir yaklaşım sergiliyor.

Polonya Ulusal Bankası'nın Başkanı Adam Glapinski, bankanın "hiçbir koşulda" Bitcoin rezervi tutmayacağını açıkladı. Altınla karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulunan Glapinski, güvenlik ve istikrar vurgusu yaparak kripto para birimlerine mesafeli duruşunu ortaya koydu. Bu açıklama, Çek Merkez Bankası'nın Bitcoin yatırımlarını değerlendirmeye başlamasından kısa bir süre sonra geldi.

Avrupa ve ABD Arasında Bitcoin Politikaları Farklılaşıyor

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, kurumun rezerv politikasında Bitcoin'e yer vermeyeceğini duyurdu. Merkez bankası rezervlerinin güvenlik ve istikrar temelinde yönetildiğini vurgulayan Glapinski, varlık seçiminde "mutlak güvenlik" kriterini ön planda tuttuklarını belirtti.

Geçen yıl banka rezervlerinde yüzde 22'lik değer artışı sağlayan altın yatırımlarına atıfta bulunan Başkan, Bitcoin ile geleneksel yatırım araçları arasında bir karşılaştırma yaptı. Glapinski, kripto para biriminin yüksek getiri potansiyeline rağmen, taşıdığı risk faktörleri nedeniyle merkez bankası portföyünde "sürdürülebilir ve güvenilir bir bileşen" olamayacağını ifade etti.

Bu açıklama, Çek Merkez Bankası'nın Bitcoin yatırımlarını değerlendirmeye yönelik bir öneriyi kabul etmesinin ardından geldi. Ancak Çekya Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, bu girişime karşı çıkarak, meslektaşlarını konuyla ilgili açıklamalarında daha temkinli olmaya davet etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da merkez bankası rezervlerinin likidite, güvenlik ve emniyet özelliklerine sahip olması gerektiğini belirterek, Polonya'nın yaklaşımını destekler nitelikte görüş bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tablo farklı şekilleniyor. Donald Trump'ın başkanlığının başlangıcında Bitcoin rezervi oluşturulması için bir çalışma grubu kuruldu ve yakın zamanda egemen varlık fonu kurulması önerisi gündeme geldi. Utah eyaleti de Bitcoin rezervi oluşturmayı gündemine alan bölgeler arasında yer alıyor.

Bitcoin Politika Enstitüsü Ulusal Güvenlik Araştırmacısı Matthew Pines, konu hakkında yaptığı açıklamada, merkez bankalarının yapıları gereği muhafazakar bir tutum sergilediğini ve hareket alanlarının sınırlı olduğunu belirtti. Pines ayrıca, ABD'nin Bitcoin'i ulusal bir varlık olarak değerlendiren Körfez ve Asya ülkelerinin politikalarını yakından izlediğini sözlerine ekledi.

Polonya Merkez Bankası Bitcoin hamlesiyle herkesi şaşırttı
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Bitcoin

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