Polonya Finlandiya ANLI izleme linki var mı? Polonya Finlandiya maçı ne zaman?

Haftanın dikkat çeken maçları arasında gösterilen Polonya– Finlandiya karşılaşmasını canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın akışı bilgilerini merak ediyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan bu maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi platformdan naklen yayınlanacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte canlı yayın ayrıntıları ve izleme seçenekleri…

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Polonya–Finlandiya mücadelesi, Exxen ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

EXXEN CANLI MAÇ YAYINI VE ERİŞİM DETAYLARI

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, Exxen platformu üzerinden şifreli yayın ile maçı izleyebilecek. Exxen'e uydu ve internet aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecanla beklenen Polonya–Finlandiya eleme karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü sahne alacak.

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, 21:45'te başlayacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stadyum, Polonya'nın Chorzów kentinde bulunan ünlü Stadion Slaski olacak.