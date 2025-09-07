Haberler

Polonya Finlandiya ANLI izleme linki var mı? Polonya Finlandiya maçı ne zaman?

Polonya Finlandiya ANLI izleme linki var mı? Polonya Finlandiya maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası Elemeleri'nin öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Polonya–Finlandiya maçı öncesinde futbol tutkunlarının gündeminde tek bir soru var: Bu kritik mücadele hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar, dev randevuya sayılı saatler kala ekran başına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.

Haftanın dikkat çeken maçları arasında gösterilen Polonya– Finlandiya karşılaşmasını canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın akışı bilgilerini merak ediyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan bu maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi platformdan naklen yayınlanacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte canlı yayın ayrıntıları ve izleme seçenekleri…

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Polonya–Finlandiya mücadelesi, Exxen ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

EXXEN CANLI MAÇ YAYINI VE ERİŞİM DETAYLARI

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, Exxen platformu üzerinden şifreli yayın ile maçı izleyebilecek. Exxen'e uydu ve internet aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecanla beklenen Polonya–Finlandiya eleme karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü sahne alacak.

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, 21:45'te başlayacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

POLONYA – FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stadyum, Polonya'nın Chorzów kentinde bulunan ünlü Stadion Slaski olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylemler yasaklandı
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için karar
Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi

İsrail'i şok eden saldırı o ülkeden geldi!
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu

Evi yakıp eşyaları sokağa attı! Linçten son anda böyle kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı: Yıldız futbolcuyu geri istemiş

İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.