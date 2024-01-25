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Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor?

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Pierre Cardin boykot mu? Pierre Cardin hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? Pierre Cardin boykot mu?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Pierre Cardin markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? Pierre Cardin boykot mu? İşte, detaylar…

PİERRE CARDİN HANGİ ÜLKENİN?

Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922'de doğan İtalyan asıllı Fransız modacıydı. Giyim ve mimariye olan ilgisi, çocuk yaşlarda başladı. 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başlayan Cardin, II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalıştı. Ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınmasıyla birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma fırsatı buldu. 1947-1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950 yılında kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında haute couture akımını geliştirdi. 1957'de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri olan "Eve" (Havva) mağazasını açtı.

PİERRE CARDİN BOYKOT LİSTESİNDE VAR MI?

Pierre Cardin boykot listesinde İsrail - Filistin savaşı boykot ürünleri arasında yer almıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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