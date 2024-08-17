Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Phönix Lübeck B.Dortmundmaçı hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund maçına saatler kaldı. Maç öncesi Phönix Lübeck B.Dortmund maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Phönix Lübeck B.Dortmund maçını hangi kanal veriyor? İşte Phönix Lübeck B.Dortmund maçı yayın bilgisi haberimizde!

PHÖNİX LÜBECK B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Phönix Lübeck B.Dortmund maçı S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Phönix Lübeck B.Dortmund maçını S Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sports kullanıcıları bu akşamki Phönix Lübeck B.Dortmund maçını şifresiz izleyebilecekler.

Phönix Lübeck ile B.Dortmund arasındaki Almanya Kupasi DFB Pokal maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

PHÖNİX LÜBECK B.DORTMUNDMAÇI SAAT KAÇTA?

Phönix Lübeck B.Dortmund maçı bugün saat 19:00'da başladı.

PHÖNİX LÜBECK B.DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Phönix Lübeck B.Dortmund maçı, Lubeck'da, Stadion Lohmühle Stadyumu'nda oynanacak.