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Petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıta yeni indirimler yolda

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Petrol fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 74-75 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petrol, daha sonra sert bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarının 76-77 dolar seviyelerine kadar gerilemesiyle akaryakıta peş peşe 3 kez indirim yapılmıştı. Brent petrolün bu haftada düşerek 74-75 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesiyle akaryakıta yeni indirimler göründü.

PETROL FİYATLARI YÖN ARAYIŞINDA

Pazartesi günü 76,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise 75 dolar seviyesinde bulunuyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71 dolar seviyelerinde. Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle son 5 ayın en düşük seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıta yeni indirimler yolda

ÜRETİM KESİNTİSİ FİYATLARI ETKİLEDİ

OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerine ilişkin belirsizlikler ve vadedilen kesintilerin gelecek yılın ilk çeyreğinde beklenen arz fazlasını telafi edecek kapasitede olup olmayacağı petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor. OPEC+ grubunun 30 Kasım'da yaptığı toplantıda bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini açıklamıştı. Brent petrolde teknik olarak 76,63 ile 76,70 dolar aralığının direnç, 75,44 ile 76,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıta yeni indirimler yolda

AKARYAKITA İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Dolar kuru 29 liranın hemen üzerinde seyrederken, brent petrol fiyatları ise dip yapmış durumda. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmezse akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim gelmesi bekleniyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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Yorumlar (2)

Erkan Can :

biz neden hissemiyoruz 5 ayın en düşük seviye fiyatlarını ?

Yanıtla08
Çınar Saraç:

9 tl ötv zamı gelince değişen ne olacak yine 40 tl

Yanıtla17
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