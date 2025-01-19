Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI, HD izle! Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ŞİFRESİZ izle
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, "Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı ve HD nasıl izlerim?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 16:00'da Pendik Stadyumu'nda oynanacak. Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI, HD izle! Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ŞİFRESİZ izleme linki
PENDİKSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Pendikspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.
PENDİKSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?
beIN Sports, şifreli yayın yapan bir platform olduğundan, maçı izlemek için beIN Sports aboneliğinizin olması gerekmektedir.
BEIN SPORTS MAX 2 FREKANS BİLGİLERİ
Frekans: 11180 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 29750
FEC: 5/6
Kapsama: Batı