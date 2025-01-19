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Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI, HD izle! Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ŞİFRESİZ izle

Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI, HD izle! Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ŞİFRESİZ izle
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Pendikspor ve Yeni Malatyaspor arasındaki heyecan dolu maçı canlı ve HD kalitesinde izlemek için siz de hemen bağlantımıza tıklayın. Maçın şifresiz izleme linki de haberimizde yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, "Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı ve HD nasıl izlerim?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 16:00'da Pendik Stadyumu'nda oynanacak. Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI, HD izle! Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ŞİFRESİZ izleme linki

PENDİKSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Pendikspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

PENDİKSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

beIN Sports, şifreli yayın yapan bir platform olduğundan, maçı izlemek için beIN Sports aboneliğinizin olması gerekmektedir.

BEIN SPORTS MAX 2 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11180 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 29750

FEC: 5/6

Kapsama: Batı

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