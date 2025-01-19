Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI, HD izle! Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ŞİFRESİZ izle

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, "Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı ve HD nasıl izlerim?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 16:00'da Pendik Stadyumu'nda oynanacak. Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI, HD izle! Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı ŞİFRESİZ izleme linki

PENDİKSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Pendikspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

PENDİKSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

beIN Sports, şifreli yayın yapan bir platform olduğundan, maçı izlemek için beIN Sports aboneliğinizin olması gerekmektedir.

BEIN SPORTS MAX 2 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11180 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 29750

FEC: 5/6

Kapsama: Batı