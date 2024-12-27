Penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru atılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan bakıldığında en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan bakıldığında en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

2010-2015 YILLARINDAKİ UEFA TURNUVALARINDA KULLANILAN 536 PENALTİ ÜZERİNDE YAPILAN AKADEMİK BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE, PENALTI ATIŞLARI, KALEYE KARŞIDAN BAKILDIĞINDA EN ÇOK HANGİ TARAFA DOĞRU KULLANILMIŞTIR?

A: Sol üst taraf

B: Sağ üst taraf

C: Sol alt taraf

D: Sağ alt taraf

Cevap: C