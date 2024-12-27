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Penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru atılmıştır?

Penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru atılmıştır?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan bakıldığında en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan bakıldığında en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan bakıldığında en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

2010-2015 YILLARINDAKİ UEFA TURNUVALARINDA KULLANILAN 536 PENALTİ ÜZERİNDE YAPILAN AKADEMİK BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE, PENALTI ATIŞLARI, KALEYE KARŞIDAN BAKILDIĞINDA EN ÇOK HANGİ TARAFA DOĞRU KULLANILMIŞTIR?

A: Sol üst taraf

B: Sağ üst taraf

C: Sol alt taraf

D: Sağ alt taraf

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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